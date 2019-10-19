Beşiktaş dış sahada siftah yapmak istiyor

STAR

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 8. haftasında bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Abdullah Avcı yönetiminde sezona kötü bir başlangıç yapan ve milli ara öncesi Alanyaspor’u yenerek toparlanma sinyali veren Kartal, Başkent’te ilk deplasman galibiyetini almak için mücadele edecek. Siyah-Beyazlılar, geçen sezon ile birlikte deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmanın hepsini kaybetti. Beşiktaş, A.Gücü’ne karşı geride kalan 100 maçta 68 galibiyet, 8 de yenilgi yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Faty, İlhan, Hasan, Orgill

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Boyd, Burak