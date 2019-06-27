30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7773
  • 6,5769
  • 260.731
  • 95.513
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Douglas'ı renklerine bağlıyor

Geçen sezon Sivas’ta kiralık oynayan Douglas, Beşiktaş’la 2 yıllık imza için anlaştı. İspanyol basını Galatasaray’la görüşmelerden sonuç alamayan Brezilyalı’nın, Beşiktaş forması giyeceğini bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanyol basınına göre geçen sezon Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Douglas, Barcelona’yla yaptığı görüşmelerde alacakları konusunda el sıkışıp, bonservisini aldı. İspanyol basını tecrübeli sağ bekin yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini iddia etti. Daha önce Galatasaray’la da görüşen ve anlaşamayan Brezilyalı oyuncunun, Siyah-Beyazlı takımla 2 yıllık mukavele yapacağı belirtildi.

TEMİNAT İSTEDİ

Beşiktaş’la yapılan görüşmelerde Douglas’ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle alacağı ücret için teminat istediğini, bu konuda anlaşmaya varıldıktan sonra imza atmaya ikna olduğu belirtildi. Douglas’ın, Sivasspor formasıyla geçen sezon 32 maça çıktığı ve 3 gol attığı da hatırlatıldı.

(Akşam)

Üsküdar´da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni dönem başlıyor: Son tarih 5 Aralık

Yeni dönem başlıyor: Son tarih 5 Aralık

Uzaktan goril sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Uzaktan goril sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Muğla'da yakalandı! Vinçle kaldırdılar

Muğla'da yakalandı! Vinçle kaldırdılar

Suudi Arabistan'da flaş karar: O sınır kaldırıldı

Suudi Arabistan'da flaş karar: O sınır kaldırıldı

Kışlada aylar geçti ama 1 gün geçmek bilmedi

Kışlada aylar geçti ama 1 gün geçmek bilmedi

10 milyonluk seçim tatili

10 milyonluk seçim tatili

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

THY çağrılara yanıtsız kalmadı... İşte rüya uçağın adı

THY çağrılara yanıtsız kalmadı... İşte rüya uçağın adı

'Türk Yıldızları' büyüledi...

'Türk Yıldızları' büyüledi...

Kahvenin telvesini sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

Kahvenin telvesini sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA