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Spor

Beşiktaş düğmeye bastı! Alman yıldız için harekete geçti

Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı. Siyah beyazlı ekip, Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Marius Wolf ile temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim17 Mart 2024 Pazar 11:36 - Güncelleme:
Beşiktaş düğmeye bastı! Alman yıldız için harekete geçti
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Onur Bulut ve Jonas Svensson'un performanslarından memnun olmayan teknik direktör Fernando Santos, kaliteli bir sağ bek transferi için yönetimle görüşme gerçekleştirdi.

ALMAN YILDIZ LİSTEYE EKLENDİ

Bu görüşme sonrasında harekte geçen siyah-beyazlı Yönetim, Alman devi Borussia Dortmund'ta forma giyen 28 yaşındaki Alman yıldız Marius Wolf'u listesine ekledi.

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 22 resmi maçta forma giyen Marius Wolf bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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