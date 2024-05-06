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Spor

Beşiktaş düğmeye bastı! İlk hedef Angel Di Maria

Gelecek sezon için kadroda büyük değişim planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların ilk hedefi Arjantinli yıldız Angel Di Maria oldu. Eğer bu transferden olumlu sonuç alınamazsa ibre Alman yıldıza dönecek. İşte haberin detayları...

Akşam6 Mayıs 2024 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Beşiktaş düğmeye bastı! İlk hedef Angel Di Maria
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Kabus gibi geçen sezonun yaralarını şimdiden sarmaya başlamak isteyen siyah beyazlılar, transfer çalışmalarına da hız verdi. Teknik direktör konusunda son düzlüğe giren Beşiktaş, kadro yenileme çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Orta sahada lider oyuncu eksikliğini sezon boyunca dile getiren Kara Kartal'ın, Portekiz ekibi Benfica'daki sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki Angel Di Maria'yı gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, deneyimli yıldızı bonservis bedeli ödemeden yalnızca imza parası karşılığında kadrosuna katmaya çalışacak...

ALTERNATİFİ MARCO REUS

Siyah beyazlılar, Tangocu yıldızla gerçekleştireceği görüşmelerden olumlu sonuç alamaması halinde rotasını Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Marco Reus'a çevirecek. 12 senedir sarı siyahlı ekibin formasını terleten 34 yaşındaki deneyimli Alman, kulübüyle olan sözleşmesini yenilemedi ve serbest kaldı. Beşiktaş, orta sahadaki lider oyuncu eksikliğini bu iki oyuncudan biriyle kapatmayı hedefliyor. Futbola Arjantin'in Rosario Central ekibinde başlayan Di Maria; sırasıyla Benfica, Real Madrid, M.United, PSG, Juventus ve son olarak yeniden Benfica forması giydi.

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