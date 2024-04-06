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Spor

Beşiktaş dümeni yeniden İspanya'ya kırdı! Hedef Oriol Romeu

Beşiktaş ara transfer döneminde ilgilendiği Barcelonalı yıldız Oriol Romeu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Akşam6 Nisan 2024 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
Beşiktaş dümeni yeniden İspanya'ya kırdı! Hedef Oriol Romeu
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Beşiktaş ara transferde ilgilendiği Barcelona orta sahası Oriol Romeu için yeniden devreye girdi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Siyah beyazlılar, Barça'nın rotasyonda faydalandığı 32 yaşındaki orta sahayı ilk 11'de değerlendirmek üzere gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

Katalan devi Barcelona ile 2026 yazına dek sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun, ilk 11'de oynamak adına şu an kazandığından daha düşük bir ücret karşılığında Beşiktaş'ı tercih edebileceği belirtildi.

BİR TALİBİ DAHA VAR

Ara transferde Barcelona'nın kapısını 3 milyon euroluk bir teklifle çalan ve teklifi reddedilen Beşiktaş'ın, yaz döneminde Romeu'yu daha uygun bir ücret karşılığında bitirebileceği söylendi.

La Liga'nın bu sezonki flaş takımı Girona'nın de 32 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade edildi. Geçen sene takımlarının formasını giyen Romeu ile ilgili Girona Sportif Direktörü Quique Carcel, İspanyol basınına verdiği röportajda, "Bizim için değerli bir oyuncuydu. Onun geri döndüğünü görmek hoşuma gider" diye konuştu.

32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Barcelona formasıyla 32 resmi maça çıkan Oriol Romeu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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