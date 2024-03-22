Beşiktaş duyurdu! Fahri Kerem Ay ile sözleşme imzalandı

Beşiktaş, genç oyuncusu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılından beri Beşiktaş altyapısında forma giyen oyuncuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'a başarılar diledi. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fahri Kerem Ay'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

