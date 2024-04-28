Beşiktaş Emlakjet deplasmanda galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Türk Telekom'u 89-83 yendi.

Karşılaşmanın başında Simonovic'in basketleriyle 6-2 öne geçen Beşiktaş Emlakjet, 6. dakikada farkı çift haneye taşıdı: 8-18. Daha sonra 6-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, farkı 4 sayıya (14-18) indirdi. İlk çeyreğin son bölümünde itirazları nedeniyle üst üste iki teknik faul alan Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, diskalifiye edildi. Konuk ekip, ilk periyodu 28-24 üstün tamamlandı.

Hücumda Türk Telekom, Yiğitcan Saybir, Beşiktaş Emlakjet, Mathews ile etkili olurken 15. dakikadaki molaya siyah-beyazlıların 41-33'lük üstünlüğüyle gidildi. Dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan Beşiktaş Emlakjet, ilk yarıyı 51-42 önde bitirdi.

Türk Telekom, üçüncü periyodun başında 5 sayı bulan rakibine 8-0'lık seriyle cevap verdi: 50-56. Üçüncü periyotta 12 sayıda kalan Beşiktaş Emlakjet, son çeyreğe 63-59 üstün girdi.

Dördüncü periyoda Yiğitcan Saybir'in üç sayılık basketiyle başlayan Türk Telekom, farkı bir sayıya (62-63) indirdi. Serbest atışla 33. dakikada skoru eşitleyen (68-68) Palmer, ardından bulduğu iki sayılık basketle takımı Türk Telekom'u öne geçirdi: 70-68. Kısa sürede toparlanarak 75-70'lik üstünlüğü yakalayan Beşiktaş Emlakjet, son bölümde serbest atışlarda hata yapmayarak maçı 89-83 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin

Türk Telekom: Yiğitcan Saybir 19, Wallace 17, Okben Ulubay 16, Enoch 7, İsmail Cem Ulusoy 2, Palmer 13, Boran Güler, Brown 9, Troy Selim Şav

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 25, Needham 11, Mitchell 12, Simonovic 18, Kerem Konan, Allman 14, Yiğit Arslan 3, Berkan Durmaz 4, Samet Yiğitoğlu 2

1. Periyot: 24-28

Devre: 42-51

3. Periyot: 59-63

Beş faulle çıkanlar: 39.44 Mitchell (Beşiktaş Emlakjet), 39.47 Wallece (Türk Telekom)