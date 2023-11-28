İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,933
  • EURO
    31,7074
  • ALTIN
    1874.21
  • BIST100
    8132.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçına taraftarlardan yoğun ilgi!
Spor

Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçına taraftarlardan yoğun ilgi!

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada tüm biletlerin tükendiği belirtilirken, taraftarlara gösterilen ilgi için teşekkür etti.

28 Kasım 2023 Salı 12:13 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçına taraftarlardan yoğun ilgi!
ABONE OL

Maçlarını normal zamanda Akatlar'da oynayan Beşiktaş, Pazar günü Akatlar'da yapılacak seçim için bu özel derbide Sinan Erdem'de sahne alacak.

Taraftarına çağrıda bulunan Beşiktaş'a taraftardan da yanıt gecikmedi ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri satıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Bütün biletleri tüketen taraftarına Beşiktaş'tan da teşekkür geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe Beko maçı biletlerinin tamamı tükenmiştir! Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek bir koltuk bile boş bırakmayan Büyük Beşiktaş Taraftarına göstermiş olduğu büyük ilgi için sonsuz teşekkürler. 2 Aralık Cumartesi günü için hazır mısınız?' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko, 2 Aralık cumartesi günü saat 20:30'da karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.