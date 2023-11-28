Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçına taraftarlardan yoğun ilgi!

Maçlarını normal zamanda Akatlar'da oynayan Beşiktaş, Pazar günü Akatlar'da yapılacak seçim için bu özel derbide Sinan Erdem'de sahne alacak.

Taraftarına çağrıda bulunan Beşiktaş'a taraftardan da yanıt gecikmedi ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri satıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Bütün biletleri tüketen taraftarına Beşiktaş'tan da teşekkür geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe Beko maçı biletlerinin tamamı tükenmiştir! Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek bir koltuk bile boş bırakmayan Büyük Beşiktaş Taraftarına göstermiş olduğu büyük ilgi için sonsuz teşekkürler. 2 Aralık Cumartesi günü için hazır mısınız?' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko, 2 Aralık cumartesi günü saat 20:30'da karşı karşıya gelecek.