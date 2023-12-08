Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko maçında cezalı!

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından kendilerine verilen ceza doğrultusunda sahasında yapacakları ilk Fenerbahçe Beko maçının talimatlar gereği seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan siyah-beyazlı kulüp, yarın saat 15.30'da BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. hafta müsabakasında taraftarlarının tribünlerde yer alamayacağını ve buna ek olarak sahasında yapacakları ilk Fenerbahçe Beko maçının talimatlar gereği seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, dün yayımladığı disiplin kurulu kararıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama ve 325 bin lira para cezası verilmesine hükmetmişti.