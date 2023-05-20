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Spor

Beşiktaş Emlakjet, ligde kalmayı başardı

Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezon son haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında ONVO Büyükçekmece'yi 107-69 mağlup ederek ligde kalmayı başardı.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet, ligde kalmayı başardı
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Dolu tribünler önünde oynanan mücadeleye, taraftar desteğiyle iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, hem hücumda hem de savunmada rakibine üstünlük kurarak ilk 5 dakikalık bölümü 16-4 önde tamamladı. Çeyreğin kalan bölümünde konuk ekip hücumda Deshawn'ın sayılarıyla farkı kapatmak istese de maçın ilk bölümü 26-15 Beşiktaş Emlakjet üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle geçilirken Beşiktaş Emlakjet'te Freeman ve Cartwright, Onvo Büyükçekmece Basketbol'da da Crawford ve Weber takımları adına etkili olan isimlerdi. Bu periyodun son bölümünde pota altında daha etkili olan Beşiktaş, devreyi de 51-32 önde tamamladı.

Devrenin ardından Beşiktaş, pota altındaki etkili oyununa devam ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol da Terrell'ın sayılarıyla rakibini yakalamaya çalıştı. Ancak ev sahibi ekipte Sokolowski'nin isabetli dış atışları ve McCormack'ın pota altındaki etkili oyunu, farkın açılmasını sağladı. Cartwright ve Jordan Usher'ın kaptığı toplarla rakip potaya hızlı giden Beşiktaş Emlakjet, son çeyreğe 28 sayı fark önde girdi: 78-50.

Karşılaşmanın son bölümünde de rakip pota altında etkili olan Beşiktaş Emlakjet, ligin son maçından 107-69 galip ayrılarak ligde kalmayı başardı.

Salon: Emlakjet Spor Komleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Umut Özgün Ergün

Beşiktaş Emlakjet: Freeman 23, Cartwright 16, McCormack 16, Usher 14, Sokolowski 18, Egemen Güven 5, Okben Ulubay 3, Burak Yıldızlı, Samet Yiğitoğlu 2, Kerem Konan 2, Ömercan İlyasoğlu 8, Yiğit Onan

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Weber 7, Deshawn 17, Sajus 4, Rivers 13, Crawford 19, Tayfun Erülkü 2, Metehan Akyel 6, Yesukan Onar 1, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

1. Periyot: 26-15

Devre: 51-32

3. Periyot: 78-50

Beş faulle çıkan: 37.10 Yesukan Onar (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

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