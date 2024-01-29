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Spor

Beşiktaş Emlakjet'in BKT Avrupa Kupası'nda rakibi Paris Basketball

Beşiktaş Emlakjet Takımı, BKT Avrupa Kupası 17. hafta maçında Fransız ekibi Paris Basketball takımını sahasında ağırlayacak.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet'in BKT Avrupa Kupası'nda rakibi Paris Basketball
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta maçında yarın Fransa'nın Paris Basketball takımını konuk edecek.

BJK Emlakjet Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde daha önce play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 15 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede bulunuyor.

İki takım arasında Paris'te oynanan müsabakayı Beşiktaş Emlakjet 68-63 kazanmıştı.

  • Beşiktaş Emlakjet
  • Paris Basketball
  • BKT Avrupa Kupası

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