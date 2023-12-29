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Spor

Beşiktaş Emlakjet'ten ''Bayrak'' kararı!

Beşiktaş Emlakjet, Süper Kupa maçının iptali sonrası çarpıcı bir karar aldı. Siyah beyazlılar, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmalarda salonun Türk bayraklarıyla donatılacağı açıklandı.

29 Aralık 2023 Cuma 22:58 - Güncelleme:
Beşiktaş Emlakjet'ten ''Bayrak'' kararı!
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı, Arabistan yetikililerinin Atatürk posterlerini ve pankartlarını yasaklaması sonrası iptal edildi.

Spor camiasından iki kulübe de birçok destek gelirken, Beşiktaş Emlakjet flaş bir paylaşım yaptı.

Yapılan açıklamada, Beşiktaş Emlakjet ve Kadın Basketbol takımlarının BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmalarda salonun Türk bayraklarıyla donatılacağı açıklandı.

İşte yapılan o açıklama:

"İstersen Donatırız Dört Bir Yanı Bayraklarla

30 Aralık Cumartesi (yarın) Beşiktaş Emlakjet ve Kadın Basketbol takımlarımızın BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmalarda salonumuzu Türk Bayrağımızla donatıyoruz.

Karşılaşmalara gelecek olan tüm taraftarlarımızı, Ay-Yıldızlı Bayrağımızla salona davet ediyoruz.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olan Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğini, değerlerimize olan bağlılığımızı tüm dünyaya gösterelim."

  • Beşiktaş Süper Kupa
  • BJK Emlakjet Spor
  • Türk bayrakları

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