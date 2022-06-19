Beşiktaş Ersin Destaoğlu'nun fiyatını belirledi

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için Nice ile görüşüyor. Fransız basını Nice'in Beşiktaş ile sayısız görüşme yaptığını ancak bir türlü Siyah-Beyazlı kulübü ikna edemediğini yazdı.

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"NICE, ERSİN DESTANOĞLU İÇİN SAYISIZ GİRİŞİMDE BULUNDU"

Get French Football News haberinde "Nice kaleciyi getirmek için son aylarda sayısız girişimde bulundu. Ancak şu ana kadar sonuç alamadı" ifadeleri kullanıldı.

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SALZBURG'DAN 6 MİLYON AVRO

Oyuncuyla daha önce anlaşmaya yakın oldukları vurgulanırken, "Nice şu anda Nantes, Lyon ve RB Salzburg ile rekabet ediyor. Bununla beraber 21 yaşındaki eldiven için Salzburg'un 6 milyon avroluk teklif sunduğu yinelendi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu 10 milyon avrodan aşağı bir rakama satmak istemiyor." denildi.