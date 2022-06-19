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Spor

Beşiktaş Ersin Destaoğlu'nun fiyatını belirledi

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferi için Fransız takımı Nice'in ısrarı sürerken, siyah beyazlı yönetimin 10 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Takvim19 Haziran 2022 Pazar 16:02 - Güncelleme:
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Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için Nice ile görüşüyor. Fransız basını Nice'in Beşiktaş ile sayısız görüşme yaptığını ancak bir türlü Siyah-Beyazlı kulübü ikna edemediğini yazdı.

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"NICE, ERSİN DESTANOĞLU İÇİN SAYISIZ GİRİŞİMDE BULUNDU"

Get French Football News haberinde "Nice kaleciyi getirmek için son aylarda sayısız girişimde bulundu. Ancak şu ana kadar sonuç alamadı" ifadeleri kullanıldı.

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SALZBURG'DAN 6 MİLYON AVRO

Oyuncuyla daha önce anlaşmaya yakın oldukları vurgulanırken, "Nice şu anda Nantes, Lyon ve RB Salzburg ile rekabet ediyor. Bununla beraber 21 yaşındaki eldiven için Salzburg'un 6 milyon avroluk teklif sunduğu yinelendi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu 10 milyon avrodan aşağı bir rakama satmak istemiyor." denildi.

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