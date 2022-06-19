Beşiktaş'ın istediği Kyereh için Werder Bremen'den açıklama

Almanya 2. Ligi'nde Saint Pauli forması giyen ve adı Beşiktaş ile transferde anılan Daniel-Kofi Kyereh, İstanbul'a gelmişti. Futbolcuyla ilgilenen kulüplerin başında gelen Werder Bremen'den Ganalı oyuncu için bir açıklama geldi. Werder Bremen, transfer defterini kapattı. Oyuncunun maliyeti ise belli oldu.

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"KYEREH, FARKLI BİR YOL SEÇTİ"

Werder Bremen'in yetkililerinden biri olan Clemens Fritz, "Onunla ciddi şekilde ilgilendik. Ama bizim için artık bitti. Transfer etmeyi çok isterdik ama oyuncu farklı bir yol seçti" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELER İYİ GEÇMİŞTİ"

Geçen sezon Saint Pauli'de 13 gol ve 11 asistlik katkı sağlayan 26 yaşındaki futbolcu için ayrıca Fritz, "Kyereh ile iyi görüşmeler yaptık. Fikir alışverişinde bulunduk. Farklı bir takıma gidecek olması üzücü. Ama bazen futbolda bunlar olabiliyor" dedi.

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HANGİ TAKIMLAR İSTİYOR?

Öte yandan Bild'in haberine göre; Kyereh için Freiburg, Gladbach, Mainz ve Stuttgart devrede. Ayrıca Beşiktaş da futbolcunun transferi için adı geçen kulüplerden biri durumunda. Oyuncu için Freiburg'un bir adım önde olduğu da iddialar arasında.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Saint Pauli ile sözleşmesi devam eden Kyereh için kulübünün istediği bonservis bedeli de belli oldu. Alman ekibi, 10 numara, santrfor ve sağ kanatta oynayabilen oyuncu için 4-5 milyon avro civarında bir bonservis bekliyor. Beşiktaş Kulübü ise oyuncu için böyle bir rakam ödemek istemiyor.