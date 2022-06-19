Dursun Özbek'ten yılın transferi! James Rodriguez...

Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek oturduktan sonra transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de gündeme gelen Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez için yeniden harekete geçti.

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JAMES RODRIGUEZ AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı Yönetim oyuncunun istediği maaşta indirime gitmesi durumunda anlaşma zemini arayacak. Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını belirtmişti. Galatasaray Yönetimi, Kolombiyalı yıldızı transfer ederek taraftara bayram öncesi hediye vermek istiyor.

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2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kolombiya Milli Takımı'nda 86 kez forma giyen Rodriguez 24 kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 13 milyon avro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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14 MAÇTA 5 GOL 7 ASİST

Rodriguez, Al Rayyan'da 14 karşılaşmada forma giydi ve 5 gol ve 7 asist üretti. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray dışında Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors, İspanyol ekibi Valencia ve İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa da kadrosuna katmak istiyor.