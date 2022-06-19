Domagoj Vida'da Romain Saiss şaşkınlığı! ''Ücret farkı yok''

Beşiktaş ile yollarını ayıran Domagoj Vida'nın, yeni sözleşme konusundaki görüşmeler nedeniyle siyah beyazlı yetkililere kırgın olduğu ortaya çıktı.

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DOMAGOJ VIDA, ROMAIN SAISS'İN ALDIĞI ÜCRETE ŞAŞIRDI

Sabah'ın haberine göre; Hırvat stoperin, önceki gün 1.8 milyon avroya sözleşme imzalayan Faslı stoper Romain Saiss için Beşiktaşlı yetkililere "Benim istediğim rakamla, bu rakam arasında bir fark yoktu" diye sitemli bir mesaj gönderdiği belirtildi. Siyah beyazlı yönetim, Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamış ve Faslı oyuncuya yıllık 1.8 milyon avro garanti ücret ve maç başına 12 bin 500 avro ödeneceğini açıklamıştı.

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BAŞAKŞEHİR'DEN VIDA'YA 1 MİLYON AVRO

Yurt dışında takım arayışlarını sürdüren Domagoj Vida'ya Başakşehir'in de talip olduğu ve 1 milyon avro önerdiği belirtildi. Oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği öğrenildi.