Beşiktaş'tan Caleb Ekuban'a teklif

Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, şimdiye kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. Cyle Larin'in sözleşmesinin sona ermesinden dolayı sol tarafa oyuncu arayan Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.

Beşiktaş, F.Bahçe ve Acun Ilıcalı... Anthony Nwakaeme için dev kapışma Gana basınında yer alan habere göre;ifade edildi. Haberde siyah-beyazlıların'ın maliyetini çok yüksek bulduğu ve bu yüzden Ekuban'a yöneldiği bildirildi. Miha Zajc'a teklif yağıyor İtalya Serie A'da küme düşenifade edildi. Ganalı yıldızın İtalyan ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Erce Kardeşler'in yeni takımı belli oldu Geçtiğimiz sezon Genoa'da 32 maça çıkan Ekuban, 2 gol 2 asistle oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcunungüncel piyasa değeri bulunuyor.