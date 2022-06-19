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Spor

Beşiktaş'tan Caleb Ekuban'a teklif

Cyle Larin ile yeni sözleşme yapmayan Beşiktaş, bu futbolcunun yerine Caleb Ekuban'ı transfer gündemine aldı. Bonservisi Genoa'da bulunan Caleb Ekuban için kiralama teklifi yapılacak.

Sabah19 Haziran 2022 Pazar 11:10 - Güncelleme:
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Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, şimdiye kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. Cyle Larin'in sözleşmesinin sona ermesinden dolayı sol tarafa oyuncu arayan Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.

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Gana basınında yer alan habere göre; Kartal'ın, bonservisi Genoa'da bulunan Ekuban için kiralama formülünü devreye soktuğu ifade edildi. Haberde siyah-beyazlıların Aaron Boupenza'ın maliyetini çok yüksek bulduğu ve bu yüzden Ekuban'a yöneldiği bildirildi.

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İtalya Serie A'da küme düşen Genoa'nın Ekuban'ın ayrılışına izin vereceği ifade edildi. Ganalı yıldızın İtalyan ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Geçtiğimiz sezon Genoa'da 32 maça çıkan Ekuban, 2 gol 2 asistle oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcunun 1.8 milyon avro güncel piyasa değeri bulunuyor.

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