Beşiktaş'tan Caleb Ekuban'a teklif

Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, şimdiye kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. Cyle Larin'in sözleşmesinin sona ermesinden dolayı sol tarafa oyuncu arayan Beşiktaş, Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban'ı gündemine aldı.
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Gana basınında yer alan habere göre; Kartal'ın, bonservisi Genoa'da bulunan Ekuban için kiralama formülünü devreye soktuğu
ifade edildi. Haberde siyah-beyazlıların Aaron Boupenza
'ın maliyetini çok yüksek bulduğu ve bu yüzden Ekuban'a yöneldiği bildirildi.
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İtalya Serie A'da küme düşen Genoa'nın Ekuban'ın ayrılışına izin vereceği
ifade edildi. Ganalı yıldızın İtalyan ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Geçtiğimiz sezon Genoa'da 32 maça çıkan Ekuban, 2 gol 2 asistle oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcunun 1.8 milyon avro
güncel piyasa değeri bulunuyor.