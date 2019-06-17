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Beşiktaş, Ertaç Özbir ile 750 bin Euro karşılığında anlaşma sağladı

Yerli kaleci arayan Beşiktaş, uzun süredir izlediği Ertaç Özbir ile her konuda anlaştı.

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Başarılı file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, transferi tamamlamak üzere. Yıllık 750 bin Euro (5 milyon lira) ücret karşılığında Ertaç Özbir, Beşiktaş'a imza atacak. Mukavelenin 2+1 senelik yapılması planlanıyor. Bu transfer için Evkur Yeni Malatyaspor'a herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. 29 yaşında ve 1,87 metre boyundaki Ertaç Özbir, 4'ü Ziraat Türkiye Kupası 14'ü ise Süper Lig olmak üzere bu sezon şuana kadar 18 karşılaşmada görev aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 14 karşılaşmada bin 170 dakika sahada kalan Ertaç Özbir, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 390 dakika süre aldı. Ertaç Özbir, Spor Toto Süper Lig'de 51 karşılaşmada forma giydi.

ERTAÇ ÖZBİR ASKERDE

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan ve bedelli askerlik görevini 11 Haziran'da İzmir'in Urla ilçesinde, yapan Ertaç Özbir'in 28 Haziran'da teskeresini alarak 11 Temmuz'da Beşiktaş'ın yapacağı kampa katılması bekleniyor.

(DHA)

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