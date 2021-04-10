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Spor

Beşiktaş, Erzurumspor maçına hazır

Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 16:11 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:11
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılan idman, taktik programın ardından tam sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre."

Siyah-beyazlılar, çalışmaların ardından özel uçakla Erzurum'a hareket etti.

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