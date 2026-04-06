Beşiktaş, evinde Karşıyaka'yı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-86 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, 21. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 20. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu arada 32. dakikanın hemen başında Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, müsabakadan diskalifiye edildi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 12, Mathews 13, Anthony Brown 19, Canberk Kuş, Zizic 14, Kamagate 4, Yiğit Arslan 11, Lemar 18, Thomas, Vitto Brown 1

Karşıyaka: Sokolowski 5, Manning 20, Alston 14, Yalın Yıldız, Samet Geyik 9, Young 19, Gordic, Ege Özçelik 2, Mert Celep 4, Moody 13

1. Periyot: 28-27

Devre: 51-46

3. Periyot: 71-65