  • Beşiktaş, evinde Karşıyaka'yı mağlup etti
Beşiktaş, evinde Karşıyaka'yı mağlup etti

Beşiktaş, Basketbol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Karşıyaka'yı 92-86 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla hanesine önemli bir galibiyet daha yazdırdı.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 22:45
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-86 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, 21. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 20. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu arada 32. dakikanın hemen başında Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, müsabakadan diskalifiye edildi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 12, Mathews 13, Anthony Brown 19, Canberk Kuş, Zizic 14, Kamagate 4, Yiğit Arslan 11, Lemar 18, Thomas, Vitto Brown 1

Karşıyaka: Sokolowski 5, Manning 20, Alston 14, Yalın Yıldız, Samet Geyik 9, Young 19, Gordic, Ege Özçelik 2, Mert Celep 4, Moody 13

1. Periyot: 28-27

Devre: 51-46

3. Periyot: 71-65

