Beşiktaş ezeli rakiplerine borsada fark attı

Ligde şampiyonluk yarışında zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, piyasanın tozunu attırıyor.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda BJKAS koduyla işlem gören Beşiktaş hisseleri yatırımcısını adeta zengin etti.

Cuma günü 5.65 yükselişle, 89.30 TL'den kapatan Beşiktaş'ın piyasa değeri 21.43 milyar TL'ye ulaştı. Siyah-Beyazlılar bu performansıyla BİST'teki spor endeksinin en değerli şirketi olurken, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Kartal'ın yanına bile yaklaşamadı.

Siyah-beyazlı takımın hisseleri son bir yılda yaklaşık 9 kat yükseldi, 11 TL'den 89 TL'ye ulaştı. Ligde zirveden uzaklaşması ve Konferans Ligi'nden de elenmesinin ardından değer kaybı artan Fenerbahçe hisseleri Cuma günü 91 TL'den kapattı. 3 Kasım'da 135 TL'yi gören Fenerbahçe hisseleri yaklaşık 45 TL'lik bir değer kaybı yaşadı.

Her geçen gün şampiyonluk iddiasını güçlendiren Galatasaray hisseleri de borsada yatırımcısının yüzünü güldüren kağıtlardan oldu. Hisseler son 1 ayda 6.64'ten, 9.44'e çıktı. Şirketin piyasa değeri ise cuma günü itibarıyla 10.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Trabzonspor ise 4.3 milyar TL piyasa değeriyle borsanın en küçük spor şirketi oldu.