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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklara başladı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş Nevzat Demir Tesislerinde derbi için özel çalışmalarını sürdürdü.

IHA25 Mart 2023 Cumartesi 20:58 - Güncelleme:
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklara başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Yan top çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunan Beşiktaş milli aranın ardından lige galibiyet ile başlayarak şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyor.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına, yarın saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile basına kapalı oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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