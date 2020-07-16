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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

Süper Lig'de 33. haftada Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Siyah-beyazlılar derbi öncesi son hazırlıklarına devam ediyor.

DHA16 Temmuz 2020 Perşembe 20:58 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 20:58
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Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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