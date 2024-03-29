Beşiktaş final umudunu son maça taşıdı!

Beşiktaş Emlakjet, BKT Eurocup'ın yarı final ikinci maçında sahasında Mincidelice JL Bourg ile karşılaştı.
Sinan Erdem'de oynanan maçı Beşiktaş 82-71 kazandı.
Siyah beyazlı takım, bu galibiyetle seriyi üçüncü maça taşıdı. Üçüncü maç 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Robert Lottermoser, Robert Vyklicky, Tomasz Trawicki
Beşiktaş: Jonas Mathews 17, Kyle Allman 2, Derek Needham 12, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 4, Matt Mitchell 17, Marko Simonovic 11, Kerem Konan 2, Angel Delgado 13
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
JL Bourg: Je Quan Lewis 11, Jeremy Morgan 4, Zaccharie Risacher 4, Isiaha Tyrin Mike 19, Kevin Kokila 7, Bryce Brown 8, Maksim Salash 6, Hugo Benitez 5, Bodian Massa 6, Axel Julien 2
Başantrenör: Frederıc Fauthoux
1. Periyot: 19-18 (Beşiktaş lehine)
Devre: 32-36 (JL Bourg lehine)
3. Periyot: 59-53 (Beşiktaş lehine)