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Spor

Beşiktaş final umudunu son maça taşıdı!

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Mincidelice JL Bourg'u mağlup ederek, seriyi 1-1'e getirdi.

29 Mart 2024 Cuma 23:33 - Güncelleme:
Beşiktaş final umudunu son maça taşıdı!
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Beşiktaş Emlakjet, BKT Eurocup'ın yarı final ikinci maçında sahasında Mincidelice JL Bourg ile karşılaştı.

Sinan Erdem'de oynanan maçı Beşiktaş 82-71 kazandı.

Siyah beyazlı takım, bu galibiyetle seriyi üçüncü maça taşıdı. Üçüncü maç 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser, Robert Vyklicky, Tomasz Trawicki

Beşiktaş: Jonas Mathews 17, Kyle Allman 2, Derek Needham 12, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 4, Matt Mitchell 17, Marko Simonovic 11, Kerem Konan 2, Angel Delgado 13

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

JL Bourg: Je Quan Lewis 11, Jeremy Morgan 4, Zaccharie Risacher 4, Isiaha Tyrin Mike 19, Kevin Kokila 7, Bryce Brown 8, Maksim Salash 6, Hugo Benitez 5, Bodian Massa 6, Axel Julien 2

Başantrenör: Frederıc Fauthoux

1. Periyot: 19-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 32-36 (JL Bourg lehine)

3. Periyot: 59-53 (Beşiktaş lehine)

  • Beşiktaş Emlakjet
  • EuroCup yarı final
  • Mincidelice JL Bourgu

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