Beşiktaş, Gary Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı
Beşiktaş, Şilili yıldızın transferini resmen duyurdu.
Beşiktaş, Şilili yıldız Gary Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.
Siyah-beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur.
Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
BEŞİKTAŞ İLE 77 MAÇ
2017-18 sezonunda 2,5 milyon euro bedelle siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Medel, çıktığı 77 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.