Beşiktaş, Şilili yıldız Gary Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

Siyah-beyazlıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur.

Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

BEŞİKTAŞ İLE 77 MAÇ

2017-18 sezonunda 2,5 milyon euro bedelle siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Medel, çıktığı 77 karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.