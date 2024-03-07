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Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK mesaisine devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'nin konuğu olacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA7 Mart 2024 Perşembe 15:08 - Güncelleme:
Beşiktaş, Gaziantep FK mesaisine devam ediyor
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanın, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başladığı belirtildi. İdman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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