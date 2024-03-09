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Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK mesaisini sürdürdü

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 14:50 - Güncelleme:
Beşiktaş, Gaziantep FK mesaisini sürdürdü
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.

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