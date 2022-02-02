2 Şubat 2022 Çarşamba 17:45 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:52

Beşiktaş Gedson Fernandes'in transferi için kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RİZESPOR'A KİRALANACAK

Bu arada sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyecek olan Gedson Fernandes, Karadeniz temsilcisinin yöneticileriyle Türkiye'ye geliyor. Yeşil mavili formayı giyen Portekizli futbolcunun, uçakta Rizespor Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu ile çay içerken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

Selim Selimoğlu transferle ilgili olarak uçakta yaptığı açıklamada "Gedson ikinci yarı Rizespor için mücadele edecek. Bizim formamız için ter dökecek. Ben de çok heyecanlı ve mutluyum. Umarım takımımız için hayırlı bir transfer olur." ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes ise "Geliyorum. Bizi bekleyin, yoldayız." diye konuştu.