Beşiktaş genç yıldız ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesi yenilendi.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip olduğu yetenek ve potansiyelle Kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesi, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi." denildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu siyah-beyazlı takımın U16 ve U19 takımlarında forma giydi.

Bu sezon 5'i A takımda olmak üzere 16 maçta forma giyen 17 yaşındaki oyuncu 4 gol kaydetti.