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Spor

Beşiktaş'ın gözü Renato Sanches'de

Beşiktaş, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve Roma'da kiralık olarak forma giyen Renato Sanches ile ilgileniyor.

8 Ocak 2024 Pazartesi 15:18 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın gözü Renato Sanches'de
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Beşiktaş, Paris Saint-Germain'den Renato Sanches ile ilgileniyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Roma'nın kiralık sözleşmesini feshetmek istediği Sanches için PSG'nin yeni bir çözüm arayışı içerisinde olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın da Portekizli futbolcuya ilgisinin olduğu aktarıldı.

Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde, PSG'nin Sanches için yeni bir kulüp bulması halinde, Roma'nın kiralık sözleşmeyi feshetmesine izin vereceği öne sürülmüştü.

26 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Roma'da 9 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

SANTOS YAKINDAN TANIYOR

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, Renato Sanches'i yakından tanıyor. Sanches, Fernando Santos yönetiminde EURO 2016'da zafere uzanan Portekiz Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştu.

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