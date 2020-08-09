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Spor

Beşiktaş Grosicki'yle anlaştı

Beşiktaş, Sivasspor'un eski futbolcusu Kamil Grosicki ile prensipte anlaştı.

09 Ağustos 2020 Pazar 14:06 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 14:06
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Beşiktaş, Kamil Grosicki ile prensipte anlaşmaya vardı. Polonyalı kanat oyuncusunun transfer için İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlı takımın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich'te forma giyen Grosicki'nin son durumuyla ilgili Hırvat teknik adamdan da görüş alındığı öğrenildi.

Kamil Grosicki, 2011-2014 yılları arasında Süper Lig takımlarından Sivasspor'da da oynamıştı. 32 yaşındaki oyuncu Fransa'nın Rennes ve İngiltere'nin Hull City takımılarında da forma giydi.

Geçen sezon West Bromwich'te 44 maça çıkan Grosicki, 9 gol attı, 7 asist yaptı.

(Bein Sports)

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