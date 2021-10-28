Beşiktaş, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 14:57 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:57

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'la 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, istasyon çalışmaları ve açma-germe hareketleriyle başladı.

İdman; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalarla sürdü. Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da kalkacak özel uçakla Hatay'a gidecek.