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Spor

Beşiktaş hazırlık maçında Ümraniyespor'u farklı geçti

Beşiktaş, milli arayı değerlendirmek amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

2 Eylül 2021 Perşembe 18:52 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 18:52
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Beşiktaş milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Mehmet Topal, 49 ve 57. dakikalarda Güven Yalçın ile 51. dakikada Gökhan Töre'den geldi.

Beşiktaş'ın Schalke'den kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Beşiktaş, aranın ardından Süper Lig'in 4. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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