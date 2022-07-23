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Spor

Beşiktaş hazırlık maçında Wolverhampton'a yenildi

Beşiktaş, İspanya'da yaptığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Wolverhampton ile karşılaştığı hazırlık maçından 3-0 mağlup ayrıldı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:01 - Güncelleme:
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Yeni sezona İspanya'da hazırlanan Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Raul Jimenez, 29. dakikada Daniel Podence ve 40. dakikada Pedro Neto kaydetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sahaya 3-4-1-2 sistemi ile birlikte; Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Boyd, Gedson, Salih, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst sürdü. Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier'in 3'lü savunmada sağ stoper olarak görev yapması dikkat çekti. Ismael ikinci yarıda ise Rosier ve Necip Uysal hariç tüm takımı değiştirdi ancak hamlelerinden istediği sonucu alamadı.

Beşiktaş, İspanya kampındaki bir sonraki hazırlık maçında 26 Temmuz Salı günü Deportivo ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 30 Temmuz'da da İstanbul'da Sampdoria ile karşılaşacak.

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