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Spor

Beşiktaş, Hertha Berlin'in yıldızına talip oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yönünü Hertha Berlin'in yıldızına çevirdi. Kartal'ın 3.5 milyon euro önerdiği Dodi Lukebakio için takımının beklentisi 7 milyon Euro olarak belirlendi.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Beşiktaş, Hertha Berlin'in yıldızına talip oldu
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Beşiktaş, transferde yönünü Bundesliga ekibinin yıldızına çevirdi. Almanlar, siyah-beyazlı ekibin ilgilendiği yıldız oyuncuyu açıkladı.

ALMAN BASINI DUYURDU

Kanat transferi için bastıran Beşiktaş'ın gözdelerinden birisi de Dodi Lukebakio... Alman basınında çıkan haberlere göre Kartal, Hertha Berlin'le 25 yaşındaki Belçikalı futbolcu için temasta bulundu.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın 1,87'lik futbolcu için 3.5 milyon Euro önerdiği ancak Alman temsilcisinin beklentisinin daha yüksek olduğu ifade edildi. Berlin ekibi'nin bonservis beklentisinin 7 milyon seviyesinde olduğu ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Lukebakio, 2019 yılında 20 milyon euro karşılığında Watford'dan Hertha Berlin'e transfer olmuştu.

Belçikalı kanat oyuncusu geçtiğimiz yıl Alman ekibiyle 33 maçta 12 gol 5 asist kaydetti.

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