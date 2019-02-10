Beşiktaş hücumda 4 starla saldıracak
Kagawa ilk 11’e monte olunca sol kanada geçecek. Sağda Lens forvette Burak, forvet arkası Ljajic hücum gücünü oluşturacak.
- StarSpor
Beşiktaş'ta ara transferde alınan oyuncular, takımın gücünü katladı. Siyah-Beyazlı takım özellikle hücumda çok etkili bir takım haline gelmeye başladı. Şu anda oyuna yedek giren Kagawa’nın tam olarak hazır hale gelmesiye, Teknik Direktör Şenol Güneş’in hücum taktiği şöyle olacak. Sağ kanat- ta Lens, sol kanatta Kagawa görev yapacak. Burak Yılmaz santrfor olarak gol kovalarken, forvet arkasında Ljaijic görev yapacak. Quaresma takımda kalsa da bu dörtlünün arkasında yedek bekleyecek.
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