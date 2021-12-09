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  • Beşiktaş için Daniel Farke iddiası! ''48 saat içerisinde...''
Spor

Beşiktaş için Daniel Farke iddiası! ''48 saat içerisinde...''

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevine Daniel Farke'nin getirileceği iddia edildi. Alman basınında çıkan habere göre; son olarak Norwich City'yi çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamla ilgili karar 48 saat içerisinde verilecek.

9 Aralık 2021 Perşembe 16:02 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:02
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından yeni antrenör arayışlarına başladı.

Alman basınından SPORT1'in haberine göre; Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Kesin anlaşma sağlanırsa uzun vadeli bir sözleşme imzalanacak. Karar 48 saat içerisinde verilecek.

Son olarak İngiltere Premier League ekibi Norwich City'nin teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kasım ayında kötü giden sonuçlardan sonra Norwich City ile yollarını ayırmıştı.

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