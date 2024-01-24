Beşiktaş'ta yapılacak transferlerde öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper. Savunmasını güçlendirmek isteyen yönetim Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le temasları sıklaştırdı ve yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Sports Digitale'in haberine göre, Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Beşiktaş, Lascelles'in ardından Newcastle United'a da teklifini sundu ve İngiliz ekibinden teklif beklemeye geçti.

KULÜBÜNDEN İZİN İSTEDİ: "BEŞİKTAŞ'A GİDEYİM"

Jamaal Lascelles ve temsilcisi, Newcastle United ile bir toplantı yaptı. 6 ay sonra sözleşmesi sona erecek Lascelles, Beşiktaş'a bedelsiz gitmek için kulübünden izin istedi.

2015'TEN BERİ NEWCASTLE'DA

2015'ten bu yana İngiliz ekibinde oynayan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lascelles, bu sezon 14 maça çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada boy gösterdi.

NEWCASTLE İLE 19 GOLE KATKI

Lascelles toplamda ise Newcastle formasıyla 247 maçta 15 gol, 4 asistle oynadı.