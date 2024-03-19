Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırması halinde sürpriz bir ismi takımın başına getireceği iddia edildi.

CBC Sport'tan Elçin Cafarov'a göre; Beşiktaş, Santos'un yerine Karabağ Teknik Direktörü Qurban Qurbanov'u listenin başına aldı.

"SEZON SONU GÖRÜŞELİM Mİ?"

Cafarov'a göre siyah beyazlı yönetim, başarılı teknik adam ile telefonda görüşerek 'Sezon sonunda uygun olursanız sizinle görüşme yapabilir miyiz?' sorusunu yöneltti.

JUNINHO'YU DA İSTİYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın Karabağ takımının Brezilyalı forveti Juninho için de menajerler ve scoutlar aracılığıyla teklifte bulunduğu ifade edildi.

2008'DEN BERİ KARABAĞ'DA!

2005/2006 sezonunda teknik direktörlük görevine başlayan eski futbolcu Qurban Qurbanov, 2008/2009 sezonunda Karabağ'ın başına geçti. O sezondan beri takımı çalıştıran Qurbanov, 9 Azerbaycan Ligi şampiyonluğu ve 5 Azerbaycan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Takımını tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna taşıyan 51 yaşındaki çalıştırıcı, rakibi Bayer Leverkusen'i bir hayli zorlamış ama uzatma dakikalarında yediği gollerle turnuvaya veda etmişti.