İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2021 Cumartesi / 21 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4396
  • EURO
    10,0747
  • ALTIN
    492.239
  • BIST100
    1392.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş idmanında Rosier'e karşılama
Spor

Beşiktaş idmanında Rosier'e karşılama

Beşiktaş'ın yeniden sözleşme imzaladığı Valentin Rosier, siyah beyazlıların antrenmanını ziyaret etti. Beşiktaşlı futbolcular Rosier ile hasret giderdi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:43 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:45
ABONE OL

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda küçük oyunların ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarı sahada oynanan çifte kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın yeniden sözleşme imzaladığı Valentin Rosier'in, antrenman sırasında takım arkadaşlarıyla selamlaştığı ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, cumartesi günü Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.