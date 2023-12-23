Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan, sonrasında Burak Yılmaz'la devam eden Beşiktaş, son olarak göreve getirdiği Rıza Çalımbay'la da yollarını ayırdı. Tecrübeli teknik adamın görevden alınmasında, kötü sonuçlardan daha çok maç sonu açıklamaları etkili oldu. 3-1'lik Alanyaspor yenilgisinin ardından Mert Günok, Amartey, Chamberlain'i eleştiren Çalımbay, "Beşiktaş'a geldiğimde kendime acıdım. Sezon başında gelsem, bu takımın yarısını almazdım" sözleri ile adeta kendi sonunu hazırladı. Siyah-Beyazlı Yönetim, ara transfer dönemi yaklaşırken, yeni hoca arayışlarını hızlandırdı.

GENESİO İLE İKİNCİ RANDEVU

Kara Kartal'ın listesinin ilk sırasında Bruno Genesio var. Geçtiğimiz günlerde Fransız teknik adamla bir görüşme yapan Siyah beyazlılar, ikinci kez 57 yaşındaki hocayla bir araya gelecek. Ara transfer döneminde yapılacak olan takviyelerle birlikte kadro planlamasına dair bir toplantı gerçekleştirecek. Son olarak Rennes'i çalıştıran, 19 Kasım'dan bu yana boşta olan hocanın olumsuz sonuçlanması halinde Quique Setien ile temas kurulacak. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, daha önce çıkan Setien haberlerini "İletişime bile geçmedik" ifadeleri ile yalanlamıştı.

TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İspanyol basını ise Çalımbay'ın ayrılığı ile birikte 65 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'ın başına geçeceğini iddia etti. İspanyol çalıştırıcı, Feyyaz Uçar'ın yalanlaması öncesinde Türkiye'den teklif aldığını açıklamıştı. Setien, Villarreal'den ayrıldığı 5 Eylül'den bu yana boşta. Kara Kartal'da diğer iki aday ise Ruud van Nistelrooy ve Sergen Yalçın. 24 Mayıs'ta PSV'den ayrılan Hollandalı hoca ile henüz temas kurulmadı. Bu üç isimle anlaşma sağlanamazsa takımın başında şampiyonluk yaşamış olan Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın ile masaya oturulacak.