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Spor

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den teknik direktör açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, ligde derbide Fenerbahçe ile karşılaşacakları maç ve teknik direktör iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2024 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den teknik direktör açıklaması
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisi ve yeni teknik direktör seçimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a konuşan Yücel, Fenerbahçe derbisi hakkında, "Derbinin favorisi olmaz ama Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR KONUSU

Teknik direktör seçimi konusunda da konuşan Yücel, "Önümüzdeki sene hedef kesinlikle şampiyonluk olacak. İnşallah kupayı aldıktan sonra hocayı netleştirip, transferleri tamamlayıp, ayrılacaklarla ayrılıp önümüze bakmayı düşünüyoruz. Hoca konusunda yerli yabancı hoca yüzde 50-50." sözlerini sarf etti.

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