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Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 45 gol kaydetti.

AA17 Eylül 2021 Cuma 14:12 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 14:12
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İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 50 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 45 gol kaydetti.

- ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 25 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 57 kez havalandırdı, kalesinde ise 31 gol gördü.

Geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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