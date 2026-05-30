Beşiktaş ile Galatasaray yarı final için karşı karşıya

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beıN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Turun ilk maçında siyah-beyazlı ekip, rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray, durumu 1-1'e getirdi.
İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.