  • Beşiktaş ile Galatasaray yarı final için karşı karşıya
Spor

Beşiktaş ile Galatasaray yarı final için karşı karşıya

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde bugün sahasında Galatasaray MCT Technic karşılaşacak.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beıN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Turun ilk maçında siyah-beyazlı ekip, rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 kazanan Galatasaray, durumu 1-1'e getirdi.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak.

