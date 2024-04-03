Gelecek sezona çok güçlü bir kadro oluşturacak Beşiktaş'ta transferler şimdiden netleşmeye başlıyor.

HÜSEYİN YÜCEL AÇIKLAMIŞTI

İkinci Başkan Hüseyin Yücel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağ bek ve stoper transferlerini bitirme aşamasında olduğunu ve yakında müjdeyi vereceklerini söylemişti.

Tecrübeli yöneticinin sağ bek için anlaştığı ismin Borussia Dortmund forması giren Marius Wolf olduğu öğrenildi.

28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona erdiği için Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeyecek.

ÖN PROTOKOL İMZALANACAK

Başarılı oyuncuyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken transferde sadece bir pürüz kaldı. Siyah beyazlı yönetim Wolf'ün sözleşmesinin sonu olan haziran ayına kadar başka takımla anlaşmaması için ön protokol hazırlıyor.

Alman sağ bek birkaç gün içinde hazırlanacak bu protokolü imzalarsa gelecek sezon kesin olarak Beşiktaş formasını giyecek.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 24 resmi maça çıkan Marius Wolf bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.