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Spor

Beşiktaş, İstanbulspor maçı mesaisini sürdürüyor

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar bugün yaptıkları taktik antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

IHA22 Şubat 2024 Perşembe 15:33 - Güncelleme:
Beşiktaş, İstanbulspor maçı mesaisini sürdürüyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sonra erdi.

Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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