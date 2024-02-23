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Spor

Beşiktaş, İstanbulspor mesaisinde!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA23 Şubat 2024 Cuma 15:12 - Güncelleme:
Beşiktaş, İstanbulspor mesaisinde!
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışma üzerinde durdu. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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