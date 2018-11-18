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Beşiktaş, Javier Hernandez'i kadrosuna katıyor

Ocak ayında hücum hattını yıldız bir golcüyle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, Chicharito için West Ham’la görüşmelere başladı. Meksikalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetim, ilk temastan olumlu ayrıldı.

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Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda hücum hattında önemli değişikliğe gitmeyi planlayan Beşiktaş, ilk hedef olarak İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın yıldızı Chicharito Hernandez’in peşine düşmüştü. Kulübünde bu sezon sadece 4’ü ilk 11’de olmak üzere 10 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen 30 yaşındaki oyuncu için West Ham United’la görüşen yönetim, ilk resmi temastan olumlu izlenimle ayrıldı.

109 milyonluk adam

Kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan yönetime Ada temsilcisinden pozitif geri dönüş geldi. Chicharito, geçen yıl Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’den 18 milyon Euro (109 milyon TL) karşılığında West Ham’a transfer olmuştu.

(Fanatik)

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