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Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için Fortuna Düsseldorf ile temasa geçti

KADRODA değişime giden Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan için harekete geçti.

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KADRODA değişime giden Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan için harekete geçti. Hem stoper hem de sağ bekte oynayabilen 24 yaşındaki milli oyuncu için Alman ekibiyle temasa geçen Siyah-Beyazlı yönetim, Düsseldorf’un kararını bekliyor. Teknik direktör Friedhelm Funkel’in değişmezlerinden olan Kaan’ın takımıyla 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli stoper bu sezon Düsseldorf formasıyla 15 maçta 2 gol attı.

(Güneş)

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