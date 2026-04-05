Beşiktaş kafilesi derbi için stadyuma hareket etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı takımın kafilesi, stada hareket etti. Siyah-beyazlı ekip, belirlenen program doğrultusunda Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılarak maçın oynanacağı stadyuma doğru yola çıktı.

Kafilede teknik heyet ve futbolcuların tam kadro yer aldığı öğrenilirken, ulaşım süreci güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirildi. Karşılaşma öncesinde her iki takımın da hazırlıklarını tamamladığı ve maç saatini beklemeye geçtiği bildirildi.